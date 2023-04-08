وكيل «صحة جنوب سيناء» الجديد يتابع العمل في مركزين طبيين بمدينة الطور

أكد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القيادة السياسية تسعى لتوفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال القوافل الطبية التي تقوم بزيارة الوديان والتجمعات البدوية لتقديم خدمات طبية بالمجان للمواطن في مكانه.

وقال «عريضة»، في أول تصريح صحفي له، إن جنوب سيناء من المحافظات الأولى التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولات لتفقد كل المنشآت الطبية الموجودة وإزالة أي معوقات.

أولى جولات وكيل الوزارة الجديد

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه قام بجولة تفقدية اليوم السبت، في المركز الطبي بتوشكي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

وأوضح، أنه تفقد الأقسام المختلفة بالمركز الطبي، وجري تفقد انتظام خدمات تنظيم الأسرة، وأعمال التمريض والزيارات الخاصة بالرائدات الريفيات وكذلك توزيع الألبان.

مكتب صحة ثان الشروق

وأشار «عريضة»، أن الجولة التفقدية شملت المرور على مكتب صحة ثان بحي الشروق وتفقد الاقسام المختلفة بالمكتب، والتأكد من سلسلة التبريد وانتظام القوى البشرية، والتأكيد على تقديم كافة الخدمات التى يوفرها المكتب للمواطنين.