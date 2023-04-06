أدعية النصف من رمضان.. «نسأل الله من خير الدنيا والآخرة»

يحرص الكثير من المسلمين، على ترديد الأدعية خلال شهر رمضان الكريم، باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله بالدعاء والرجاء بأن يستجيب المولى عز وجل لكل واحد مسألته، حيث يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويستعرض التقرير التالي عددا من أدعية يمكن ترديدها في النصف من رمضان.

أدعية ليلة النصف من رمضان

وعن أدعية النصف من رمضان، فيمكن ترديد على سبيل المثال لا الحصر «اللهم نسألك صباحًا تشرق فيه قلوبنا فرحًا، وعملًا نرضيك به وقولا نتقربُ به إليك، وطاعةً نرجو بها عفوك وغفرانك».

ويمكن للصائم ترديد ما يشاء من الأدعية بأكثر من صيغة يقول فيها ما يحب ويتمناه من الله، سواء كأدعية ليلة النصف من رمضان، أو غيره من الأيام ومن الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

«اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رمضان صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ».

النصف من رمضان

ومن بين الأدعية التي يمكن ترديدها في النصف من رمضان أو غيره التي يمكن ترديدها أيضا، «اَللّهُمَّ قَرِّبْني في رمضان اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ آياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ»، وكذلك «اَللّهُمَّ ارْزُقني في رمضان الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ».