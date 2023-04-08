خبير اقتصادي: المحنة العالمية خلقت لنا منحة وطنية.. وتطور الصناعة خير دليل

شهدت السنوات الماضية تطويرا كبيرا في الصناعة المصرية، أدى ذلك إلى صمودها بقوة أمام الأزمة الاقتصادية الحالية، ليس هذا فحسب وإنما استطاعت الأزمة العالمية أن تمنح الصناعة الوطنية الفرصة لتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية في العديد من المنتجات والسلع الاستراتيجية والتي لا غنى عنها، وفقا لما أكده خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أن الأزمة الاقتصادية هي محنة خلقت منحة للصناعة والاقتصاد المصري.

وقال الدكتور وائل سلام الخبير الاقتصادي، إن السنوات الأخيرة شهدة إنتاج مصر عدد كبير من السلع والمنتجات المهمة التى كان يتم استيرادها من الخارج بالدولار، موضحا أن المصانع المصرية استطاعت إنتاج تلك السلع بجودة تضاهي المستوردة.

قائمة بأكثر من 100 منتج للتصنيع محلي بدلا من استيرادها

وأضاف سلام، لـ«الوطن»، أن الدولة في السنوات الأخيرة كان لديها خطة واضحة لتعميق المنتج المحلي وإحلالها بدلا من المستوردة، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بإعداد قائمة بأكثر من 100 منتج يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، حيث كانت قيمة واردت مصر من هذه المنتجات تصل إلى 14 مليار دولار خلال العام 2019.

تراجع الواردات بقيمة 4 مليارات دولار

وتابع سلام أن الصناعات المصرية حلت بشكل كبير بدلا من المستوردة، وظهر ذلك في تراجع الواردات المصرية خلال العام 2022، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعت بنحو 4 مليارات و150 مليون دولار عام 2022، مقابل 8 مليارات و282 مليون دولار في نفس الفترة من 2021، بتراجع بلغت قيمته 4 مليارات و131 مليون دولار.

وأكد سلام أن قدرة الصناعة الوطنية جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي وجهته الدولة إلى المصانع الدعم المصدرين، ووضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، وإتاحة برامج تمويل بفائدة 5% ساهمت في حل مشكلات عدد كبير من المصانع المتعثرة.

منتجات محلية تضاهي المنتجات المستوردة

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن خطة الدولة لدعم الصناعة كان لها أثر كبير على وجود منتجات محلية تضاهي المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن مصر ستخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية بصناعة توفر احتياجاتنا وتغنينا عن المنتجات المستوردة.

تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحكومة أعدت خطة لتعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزها كان تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال، ودعم وتطوين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الدولة استهدفت دعم وتطوين الصناعة المحلية من خلال إطلاق برنامج طموح لرفعه معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، عن طريق خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.