النائب علاء قريطم: توطين الصناعة المصرية سبب رئيسي لنجاح المنظومة

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي على الصناعة، مشددا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالصورة التي طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن تسير عليها من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم.

توطين الصناعة المصرية

وأضاف قريطم، أن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هو توطين الصناعة المصرية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والمصنعين، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل جاهدة لتقديم أفضل حلول لمعالجة الأزمات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال مناقشات اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أو تقديم مشروعات القوانين.

مشروع قانون الصناعة الموحد

وأفاد قريطم، بأنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد والنائب شحاتة أبو زيد تقدم بمشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخص لها من أجل المساهمة في الارتقاء بالصناعة.

وأوضح، أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب يهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين بجانب توحيد جهات الولاية والعمل بنظام الشباك الواحد، ومن شأنه أيضا زيادة الاستثمار وتحسين البيئة الصناعية والاستثمارية بمصر.