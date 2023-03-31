التمور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية (ملف خاص)

التمور أفضل ما يشق به الصائم ريقه، ويتسابق المسلمون والأقباط على منحها للصائمين فى الشوارع والطرقات، لكسب الثواب ونشر روح المحبة والتآخى، علاوة على تميّزها بالطعم الشهى وفوائدها لصحة الإنسان، لتصبح التمور من أهم الصناعات الوطنية، وتتخطفها بلدان مختلفة، مثل إندونيسيا والمغرب وماليزيا قبل قدوم الشهر الكريم، لجودتها وتفرّدها، ويتسابق كثير من أصحاب المصانع فى تقديم أفضل ما لديهم، من أجل تحسين سمعة المنتج المصرى عالمياً.

«الوطن» حلّت ضيفاً على مصانع التمور، للتعرُّف على سر الصنعة التى تعود إلى سنوات كثيرة مضت وأصولها ودور الدولة فى دعم تلك الصناعة وتصديرها إلى الخارج، خاصة أن مصر تُعد من الدول الأولى عالمياً فى إنتاج التمور والمعروفة بجودة منتجاتها العالية، بجانب التطرّق إلى الصناعات المرتبطة بالتمور، ومن بينها البن والعجوة ودبس التمر وغيرها، فضلاً عن التطرّق إلى الدور الذى تلعبه مهرجانات التمور بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة فى تسويق المنتج المصرى، حيث تشارك بها بعض دول العالم، ومن بينها ليبيا والجزائر، للتعرّف على التمور المصرية واستيرادها.