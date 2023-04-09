محافظ جنوب سيناء: السياحة العلاجية على رأس أولوياتي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن ملف السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء أحد أهم الملفات التي تبناها منذ تولية حقيبة محافظة جنوب سيناء حيث تمتلك المحافظة مقومات طبيعية سياحية في مجال العلاج والاستشفاء لم تستغل حتي الآن.

أضاف لـ«الوطن» أنه يجري التجهيز لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحي الذي سوف يقام نهاية هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اجتماع تنسيقي في جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء إنه عقد اجتماعا تنسيقيا، للإعداد للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحية بحضور من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، لوضع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن موضع التنفيذ.

وتابع أنه جرى عمل خطة قصيرة المدى من أجل نجاح المؤتمر بعد أن أبهرت شرم الشيخ العالم في قمة المناخ العام الماضي، مشيراً إلى أنه جرى تحديد الخطوط العريضة والاتجاهات الرئيسية وانسب توقيتات الجدول الزمني لإقامة المؤتمر الرئيسي للسياحة الصحية.

مؤتمر تنفيذي في مايو

أشار اللواء خالد فودة إلى أنه جرى الاتفاق على عقد المؤتمر التنفيذي الأول يوم 13/5/2023 والمؤتمر التنفيذي الثاني يوم 10/6/2023 والمؤتمر التنفيذي الثالث يوم 15/7 ثم المؤتمر الصحفي الرئيسي 26/8.

وقال إنه سيتم عقد المؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة العلاجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية» برئاسة شرفية للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية في الفترة من 28 الى 29/9/2023 بمدينة شرم الشيخ.

أوضح المحافظ أنه سيتم توجيه الدعوة إلى سفراء الدول المستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية، ودعوة الدول الرائدة في مجال السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها، وسوف يشارك في المؤتمر الوزارات المعنية وخبراء السياحة والصحة والمؤسسات المعنية في مصر.