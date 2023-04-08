باحث بمرصد الأزهر: لا بد من حوار بين الغرب والشرق للتعايش الحقيقي بين المجتمعات

قال الدكتور مصطفى البدري، الباحث بمرصد الأزهر لمواجهة الفكر المتطرف، إنه لا أساس للعداء بين الغرب والمسلمين، وكل ما يدور مجموعة من الأسباب المختلقة التى لا أساس لها، وهدفها زيادة الكراهية ضد المسلمين والإسلام خاصة في الغرب، لافتا إلى أن هناك نسبا غير سليم للعداء إلى الفتوحات الإسلامية، وهذا غير حقيقي فالإسلام بنى حضارة بجانب تلك الحضارات.

البدري: مصطلح الإسلاموفوبيا تبرير لحالة العداء

وتابع البدري، خلال حلقة برنامج «فكر»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «التاريخ والمراجع الأوروبية تتحدث عن نموذج مضيء استمر حتى القرن الخامس في الأندلس وأجزاء من البرتغال وإسبانيا، يكذب كل هذه التصورات عن الآن، الإسلام دين حرب وفتوحات.. يعني مصطلح الإسلاموفوبيا تبرير لحالة العداء، ويبرر للمجتمع الغربي سبب عدوانه للمسلمين».

واستكمل: «أي مواطن مسلم عايش في المجتمع الأوروبي أو الغربي عليه ركزتين أن يفعلهما أولهما تصحيح المفاهيم، ومحاربة المفاهيم المغلوطة والحرب الشعواء ضد الإسلام والمسلمين على مواقع السوشيال ميديا، ومنصات التواصل الاجتماعي، ثاني ركيزة، أن يسهم بجزء بسيط في الظهور بالإسلام الوسطى وينشر ذلك بالمجتمع المحيط حوله».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار بين الغرب والشرق، من أجل التعايش الإنساني الحقيقى بين المجتمعات المختلفة، وليس ترديد شعارات رنانة دون وجود على أرض الواقع، لافتا إلى أن الإسلام دين سلم وسلام.

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.