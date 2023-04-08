خالد الجندي عبر قناة الناس: إن الله يبشر أهل الحق بتأييدهم من العقلاء

قال الشيخ خالد الجندي، إن الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الحق بأنهم سيجدون تأييدًا من العقلاء، مدللاً بالأية 25 من سورة إبراهيم: «تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ».

الجندي: هذا يعتبر عقل وتأييد وخطاب عاقل

أضاف الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن عاقل واحد يغنيك عن الدنيا بأسرها، موضحًا أن هذا يعتبر عقل وتأييد، وخطاب عاقل يشعرك بأن غرسك أتى ثماره، وأن الشجرة أينعت وأتت ثمارها.

وشدد الجندي، على حاجة المجتمع المصرى إلى المزيد من العقلاء المنصفين، مشيدًا بإعلان الكثير من أوساط المثقفين تأييدهم لبلادهم وانتمائهم إليها.