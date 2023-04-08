الداعية نادية عمارة توضح المقصود باسم الله «الحكيم» عبر قناة الناس

قالت نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنَّ اسم الله «الحكيم» من جواهر المعاني في نص القرآن الكريم، إذ ورد اسم «الحكيم» في حوالي 94 موضعًا بالقرآن منها قول الله تعالى في سورة البقرة: «والله عزيز حكيم»، مشيرة إلى أنَّ أصل مادة هذه الكلمة في اللغة العربية هي حَكَمَ، والتي تدل على المنع ومنها كلمة الحُكم أي القضاء كونه يمنع الظلم، ومنها أيضا الحِكمَة وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.

سبب تسمية الحِكمَة بهذا الاسم

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» عبر قناة «الناس»، أن «الحِكمَة» سُميت بهذا الاسم لأنها تمنع صاحبها من الجهل، متابعة «معنى «الحكيم» في حقه سبحانه وتعالى من له كمال الحكمة سواء في إيجاد الخلق أو التدبير وشرع الله وأمره ونهيه»، مشيرة إلى أن الله سبحانه يجيد الأشياء في غاية الإحكام والإتقان.

تعريف الحكيم عند ابن كثير

وذكرت الداعية الإسلامية، أنَّ الإمام ابن كثير رضى الله عنه يقول في تعريف الحكيم: «الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله جل جلاله الله»، متابعة أنَّ حكمة الله تعالى قائمة على العلم والعدل والقسط، لذلك قال الله تعالى على لسان سيدنا هود عليه السلام: «إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ».