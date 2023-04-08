المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير شهادات الثانوية العامة في بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة في واقعة تزوير شهادات الثانوية العامة للطلاب لإلحاقهم بكليات القمة.

انعقاد محكمة بورسعيد الجنائية

كانت محكمة بورسعيد الجنائية، انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية التى تعود أحداثها الى 2019 باتهام «ياسر. م. ح. م. ع» 46 سنة، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، حيث ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة الثانوية العامة، وبيان الدرجات المنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وأوضحت أن ذلك تم عن طريق الاصطناع الكلي، بأن أنشاها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، ومهرها ببصمة خاتم مقلد، وعزاها زورًا لتلك الجهة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بها.

كما تبين من معمل البحث الجنائي، أن المتهم استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام، بأن قدمها لكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد، وذلك في محاولة لإدخال الطلاب لكليات القمة، رغم عدم حصولهم علي الدرجات المؤهلة لذلك، وهم: «أحمد ع م، أحمد ي ح، رؤي ص م، فؤاد م ك، إبراهيم ع ا»، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طريقة احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب متمثل في إلحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد.

أقوال شهود العيان

تبين من أقوال نجاة رمضان طه حمودة مدير عام الادارة العامة لشؤون التعليم بقيام الطلاب المجني عليهم بتقديم المحررات المزورة شهادات الثانوية العامة إلى نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الطلاب في سبيلهم للالتحاق بكليات الصيدلة والطب والهندسة بالجامعة، ما ترتب على ذلك اضرارا تمثلت في التحقهم بالجامعة والانتفاع بمرافقها دون وجه حق، وشهد آخر بأن الطلاب بعد تقدمهم بهذه الأوراق تم التحاقهم بكليات جامعه بورسعيد.

كما شهد محمد عثمان دسوقي وعضو هيئة الرقابة الإدارية بان تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهم بايهام الطلاب الـ 5 المجني عليهم وأولياء أمورهم بمقدورته على السير في إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة الخاص بهم في سبيل التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة، نظير حصوله على مبالغ مالية منهم، بأن قام بتزوير واصطناع شهادات الثانوية العامة وبيان الدرجات الخاصة بالطلاب ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لمحافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، واستعملها بان قدمها إلى جامعة بورسعيد لاتمام إجراءات الالتحاق.

عدم علم الطلاب

وتبين للمحكمة أن الطلاب وأولياء الأمور لم يكونوا يعلمون بواقعة التزوير، وأن المتهم حصل منهم علي مبالغ تتراوح من 50 إلى 60 الف جنيهًا، وحصل من أحدهم علي هاتف محمول، وذلك مقابل دخولهم لكليات القمة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن ينكشف أمره.