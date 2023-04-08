«حماة الوطن» بمطروح: تنظيم عدة أنشطة رياضية ودورة كرة قدم بين 8 مراكز

يواصل حزب حماة الوطن بمطروح العمل في عددًا من الأنشطة الرياضية والفعاليات في شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتقديم كافة وسائل العون للمواطن، من خلال تواجد الحزب في الشارع للتواصل مع الشارع المطروحي، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دورة الرمضانية في سيدي براني

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عن انطلاق دورة كرة قدم رمضانية بأمانة سيدي براني غرب مطروح تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب ، بمشاركة وسط تفاعل وحضور الشباب من كافة الأعمار السنية.

مسابقة رمضانية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح ببيان أن أمانة الشوؤن الدينية والإعلام بالحزب تتواصل باستمرار من خلال المسابقة الرمضانية من خلال البرنامج اليومي علي صفحة الحزب «أوصاني النبي»، لفضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول وأمين عام رابطة خريجي الأزهر الشريف بمطروح والأمين المساعد بأمانة الشؤون الدينية، وجرى إجراء قرعة المسابقة الرمضانية تحت رعاية حزب حماة الوطن بمطروح خلال الخمسة عشر الأولي من شهر رمضان المبارك، وإقامة حفل في ليلة القدر لتوزيع الجوائز على من حالفهم الحظ.

أنشطة متنوعة

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن هناك أنشطة متنوعة للحزب خلال هذه الأيام المباركة منها مبادرة افطار صائم التي أطلقها الحزب منذ بداية الشهر الكريم تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن و تلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، والمهندس كريم امام أمين الشباب بالحزب، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.