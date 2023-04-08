سر المكاملة الأخيرة بين عروس دهشور وأسرتها.. بكت من معاملة زوجها

«كان فرحهم في شهر أكتوبر الماضي وكان دائم الاعتداء عليها بالضرب بسبب رفضه ذهابها لمنزل أسرتها ويوم الواقعة طلبت منه الذهاب لصلاة التراويح ولكن رفض وموتها».. بهذه الكلمات بدأ «سعيد سليمان» والد فاطمة عروس دهشور التي أنهى حياتها زوجها ليلة الخميس الماضي، عندما طلبت منه الذهاب لتأدية صلاة التراويح، فسدد لها طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وصرحت النيابة بدفنها وشيعت جنازتها وسط العشرات من أسرتها بمنطقة الخانكة في القليوبية.

كانت تبكي من معاملة زوجها

وأضاف والد المجني عليها في حديثه لـ«الوطن»، أن الضحية تزوجت المتهم بعدما تعرفا على بعضهما بالمستشفى الذي يعملان به، وبعد انتهاء حفل الزفاف استقرا في سكنهما بدهشور في منطقة حدائق أكتوبر، وكان دائم التعدي عليها بالضرب، ورغم ذلك لم تشكو منه، وعندما علمت الأسرة بآثار الضرب على جسدها تمت معاتبته على فعلته وكان يدخل معهم في مشادات كلامية.

مكالمة هاتفية أخيرة لعروس دهشور

وأكلمت والدة عروس دهشور، الحديث: «يوم الواقعة أبلغتنا في مكالمة هاتفية أن أسرة زوجها اعتدوا عليها بالضرب بسبب عدم زيارة أهلها لها في رمضان وكانت تبكي من جحيم زوجها لها.. وبعد أن علمت بالواقعة وذهب لرؤية ما حدث لها شوفت بنتي حالتها تصعب على أي شخص، وبنطالب بالقصاص العادل لعودة حقها».

كانت تريد النزول لصلاة التراويح

ووفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كانت الساعة تقترب من السابعة مساء الخميس الماضي، عندما احتدم النقاش بين الزوجين؛ لأن عروس دهشور كانت تريد النزول لصلاة التراويح في المسجد، والزوج رفض نزولها فوقعت مشادة بينهما تطورت إلي قيام زوجها بإنهاء حياتها في مشهد مؤلم.

وقررت النيابة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.

عقوبة القتل العمد

يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».. وفقا للمحامي أحمد حسن الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل عروس دهشور طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وهي عقوبة القتل العمد.