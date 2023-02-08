ضبط شخص بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بغياب شقيقه -يعاني من مرض نفسي- مقيم بدائرة القسم عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبها جنائية في واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما، وأقرّ باستدراج المجني عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكّد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجاري المائية.