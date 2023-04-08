وصول أبناء شيرين الطحان إلى مسجد المشير لاستقبال العزاء في والدتهم

وصل منذ قليل، أبناء الإعلامية والفنانة شيرين الطحان إلى مسجد المشير لاستقبال العزاء في والدتهم، ومن المقرر أن يبدأ العزاء في الثامنة مساء ويستمر حتى الحادية عشرة.

وكانت الإعلامية شيرين الطحان، رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات.

أسرة شيرين تودعها

وتم تشييع جثمانها ظهر الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وشهدت الجنازة حالات من البكاء والانهيار من قبل والدتها وشقيقتها وأصدقائها المقربون.