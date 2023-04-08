كواليس اللحظات الأخيرة في حياة شيرين الطحان.. نطقت الشهادتين 5 مرات

كشفت الإعلامية ناهد عوني، الصديقة المقربة للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صديقتها التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت ناهد عوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شيرين الطحان نطقت الشهادتين 5 مرات قبل وفاتها بثوان، وارتشفت كوبا من المياه وظللت تخاطب روحها قائلة: «اطلعي بقى.. اطلعي بقى»، مضيفة أن شيرين كانت متواجدة حينها مع والدتها قبل أن تفيض روحها إلى بارئها في تلك اللحظة.

ناهد عوني: طاقم التمريض المتابع لحالة شيرين شارك في جنازتها

ووصفت ناهد عوني جنازة شيرين الطحان بـ«الزفة» وكأن عروسا تُزف في ليلة العمر، بحسب قولها، مضيفة أن طاقم التمريض الذي كان يتابع حالة شيرين حرصوا على تشييع جنازتها من فرط محبتهم لها طيلة فترة وجودها بالمستشفى.

مكان وموعد عزاء الفنانة شيرين الطحان

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، مساء اليوم السبت، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.