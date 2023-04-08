رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة شيرين الطحان.. نطقت الشهادتين 5 مرات

كتب:

خالد فرج
07:32 م | السبت 08 أبريل 2023
شيرين الطحان

شيرين الطحان

كشفت الإعلامية ناهد عوني، الصديقة المقربة للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صديقتها التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت ناهد عوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شيرين الطحان نطقت الشهادتين 5 مرات قبل وفاتها بثوان، وارتشفت كوبا من المياه وظللت تخاطب روحها قائلة: «اطلعي بقى.. اطلعي بقى»، مضيفة أن شيرين كانت متواجدة حينها مع والدتها قبل أن تفيض روحها إلى بارئها في تلك اللحظة.

ناهد عوني: طاقم التمريض المتابع لحالة شيرين شارك في جنازتها

ووصفت ناهد عوني جنازة شيرين الطحان بـ«الزفة» وكأن عروسا تُزف في ليلة العمر، بحسب قولها، مضيفة أن طاقم التمريض الذي كان يتابع حالة شيرين حرصوا على تشييع جنازتها من فرط محبتهم لها طيلة فترة وجودها بالمستشفى.

مكان وموعد عزاء الفنانة شيرين الطحان

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، مساء اليوم السبت، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

اقرأ المزيد:

أشرف زكي يصل مسجد فاطمة الشربتلي لحضور صلاة الجنازة على شيرين الطحان

حلم تمنته شيرين الطحان ولم يسعفها العمر لتحقيقه.. السر في حب والدتها

تعرف على موعد ومكان عزاء شيرين الطحان بعد تشييع جثمانها اليوم

تغيير مكان عزاء شيرين الطحان في مسجد المشير طنطاوي اليوم
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.