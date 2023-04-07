تعرف على موعد ومكان عزاء شيرين الطحان بعد تشييع جثمانها اليوم
كتب:
محمود الرفاعى
02:48 م | الجمعة 07 أبريل 2023
تشييع جثمان شيرين الطحان
قررت أسرة الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، إقامة عزاء الراحلة غدا السبت، في مسجد المشير طنطاوي، بقاعة الرحاب.
العزاء في مسجد المشير طنطاوي
من المقرر أن يقام العزاء من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء.
كانت والدة الراحلة شيرين الطحان، قد اصيبت بانهيار تام في أثناء تشييع جثمانها، وظلت تردد: «يا وجع قلبي عليكي.. هتسيبني لوحدي لمين يا شيرين؟ .. كده تمشي؟».
يذكر ان الراحلة كانت قد توفيت بعد صراع مرير مع مرض السرطان.