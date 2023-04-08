تغيير مكان عزاء شيرين الطحان في مسجد المشير طنطاوي اليوم

كشفت المذيعة ناهد عوني، عن تغيير مكان عزاء شيرين الطحان حيث تم استبدال القاعة التي تستقبل فيها أسرتها وأصدقاؤها العزاء بقاعة أخرى، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك حسب ما أعلنت صديقتها المقربة منذ قليل.

تغيير مكان عزاء شيرين الطحان

وقالت ناهد عوني، الصديقة المقربة للمذيعة والفنانة شيرين الطحان، إنه تم تغيير مكان عزاء شيرين الطحان من قاعة الرحاب إلى قاعة الروضة، وذلك مساء اليوم السبت من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

وفاة شيرين الطحان

وكانت الإعلامية شيرين الطحان، قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات، وتم تشييع جثمانها ظهر يوم الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وشهدت الجنازة حالات من البكاء والانهيار من قبل والدتها وشقيقتها وأصدقاءها المقربون.

صراع مع المرض

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي شيرين الطحان عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، والتي غادرت دنيانا بعد صراع استمر عدة سنوات مع المرض، حيث شهدت حالتها الصحية تدهورًا في الفترة الأخيرة.