حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة الأسلحة النارية في أسيوط

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية حيازة الأسلحة النارية بأسيوط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيازة 32 قطعة سلاح ناري

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن أسيوط، من القبض على 29 شخصا مقيمين بمنطقة القوصية بمحافظة أسيوط لـ 13 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 10 بنادق آلية، وعدد 12 بندقية خرطوش، و10 فرود محلية، وعدد من الطلقات النارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

صرح محمود عبدلله المحامي، بأن القانون ينفذ على من يحمل سلاحًا دون ترخيص بحزم وفق القانون حيث نص القانون على أنه يعاقب الشخص بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة.