خريطة فصل التيار الكهربائي بالمنوفية خلال 48 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومدن بمحافظة المنوفية التابعة لها للصيانة الدورية خلال الخطة الصيانة التي تتبعها الشركة بالتبادل بين القرى والمدن التابعة لها بمغذيات الكهرباء والمحطات لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية بتوفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

حددت شركة جنوب الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائي بعدة قرى ومدن بمحافظة المنوفية خلال 48 ساعة حيث سيتم فصل التيار عن محطة محولات كفور الرمل قطاع كهرباء المنوفية وفقا للجدول التالي،

أماكن فصل التيار الكهربائي

يوم الأحد: فصل التيار الكهربائي عن قرى بره العجوز وكفور الرمل ومنشاة ذكرى والمنطقة الصناعية وقرية شبرا باخوم وميت العبس وكفر ميت العبسيي والقرى والنجوع التابعة لها .

يوم الإثنين: فصل التيار الكهربائي عن قرى بيجرم وبنى غربات وقويسنا البلد وقرية عرب الرمل والمنطقة الصناعية والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بالصيانة الدورية يومي الأحد والإثنين من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا لمدة 3 ساعات.