نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية.. إليك التفاصيل

أعلن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في السعودية، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل.

المريض سعودي يبلغ من العمر 28 عاما، كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة، إذ لم تسمح باستعمال مضخة دعم مساعدة، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة، تمنع استعمال هذه الحلول.

المريض يبلغ من العمر 28 عاماً

ومن الجدير بالذكر أن زراعة القلب الصناعي الكامل تعتبر من الإجراءات العلاجية الأكثر تعقيداً على مستوى العالم، وتتطلب وجود خبرة ومهارات عالية للطاقم الطبي، وإمكانات وأجهزة على أحدث مستوى،‎ والمريض حالياً في حالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.