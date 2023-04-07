مع اقتراب شهر رمضان المبارك من انتهائه، ينشغل الكثير خاصة في الدول العربية، بالبحث عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في السعودية، التي عادة ما تكون 4 أيام وفق السنوات الماضية.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نقدم في التقرير التالي، إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في السعودية، التي جاءت على النحو الآتي:

موعد عيد الفطر في السعودية 1444 هجريا

ووفق الإمساكية الرسمية لشهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، فإن الشهر المبارك يأتي كاملا 30 يومًا فلكيًا، ويكون غرة شهر شوال المبارك 1444 وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت 22 أبريل.

بينما يأتي الرؤية الشرعية لموعد عيد الفطر المبارك في السعودية 1444، يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في السعودية

ووفق المعتاد من السلطات السعودية، فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في السعودية، لمدة 4 أيام للقطاع الخاص، التي يُتوقع أن تكون في الفترة ما بين الجمعة 21 أبريل إلى الاثنين 24 من نفس الشهر.

أما القطاع الحكومي، فيتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر، الثلاثاء 18 أبريل، ليعود الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 25 من نفس الشهر.