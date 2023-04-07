موعد ليلة القدر 2023 في السعودية.. مدتها من بعد المغرب حتى الفجر

مع اقتراب الثلث الأخير من الشهر المبارك، ينشغل الكثير من المسلمين في الدول العربية بمعرفة موعد ليلة القدر 2023 في السعودية، التي تأتي في العشر الأواخر من رمضان وهي من الأيام المتنقلة، وجاءت الحكمة من إخفاء موعدها لحث العباد على الاجتهاد في طلبها وإدراكها بكثرة العبادات والصلوات والاستغفار.

موعد ليلة القدر 2023 في السعودية

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، موعد ليلة القدر 2023 في السعودية، التي تتزامن هذا العام مع جميع الدول العربية بما فيها مصر والإمارات والأردن، وجاءت على النحو التالي:

متى تحري ليلة القدر 2023؟

ليلة القدر 2023 هي ليلة غير معلومة، ولكنها أحد الأيام الفردية في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلي الله عليه وسلم، يحرص على تحريها، ويأمر أصحابه بتحريها أيضا، فكان يجتهد النبي في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»

موعد ليلة القدر 2023

وتبدأ ليلة القدر بداية من مغيب شمس وحتى الفجر، بهذا تكون ليلة القدر 2023 في أحد الأيام التالية:

ليلة 21 رمضان 1444، وتبدأ من مساء الثلاثاء 11 أبريل إلى فجر الأربعاء 12 أبريل.

ليلة 23 رمضان 1444، تبدأ مساء يوم الخميس 13 أبريل إلى فجر يوم الجمعة 14 أبريل 2023

ليلة 25 رمضان 1444، تبدأ مساء السبت 15 أبريل إلى فجر يوم الأحد 16 أبريل 2023

ليلة 27 رمضان 1444، تبدأ مساء الإثنين 17 أبريل إلى فجر يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

ليلة 29 رمضان 1444، تبدأ مساء يوم الأربعاء 19 أبريل إلى فجر يوم الخميس 20 أبريل 2023.

أدعية ليلة القدر

ويستحب للمسلم، أن يكثر من الصلوات والأدعية، ومنها

اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي." رواه الألباني عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح.

اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال. رواه البخاري عن أنس بن مالك.

اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمعزم. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

اللّهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. رواه الألباني عن نفيع بن الحارث الثقفي.