مسؤول أوكراني: 31 طفلاً في طريقهم للعودة إلى البلاد

صرح المفوض الرئاسي الأوكراني لحقوق الطفل ميكولا كوليبا، اليوم السبت، بأن 31 طفلاً أوكرانيًا رحلهم الروس في طريقهم للعودة إلى أوكرانيا.

وقال «كوليبا» خلال مؤتمر صحفي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: «حاليًا، هناك 31 طفلاً في طريقهم إلى كييف، سيصل هؤلاء الأطفال إلى العاصمة في غضون 3-4 ساعات».

31 طفلاً في طريقهم إلى كييف

وتابع: «هذه هي مهمتنا الخامسة للإنقاذ وهي خاصة ليس فقط بسبب عدد الأطفال الذين أنقذناهم ولكن أيضًا بسبب تعقيدها، فلسوء الحظ توفيت جدة كانت تحمل طفلين أثناء المهمة».

وأوضح «وبسبب هذا لم يعد 33 طفلاً إلى أوكرانيا ، كما هو مخطط ، ولكن 31».

وفي السياق نفسه، قال كوليبا «منذ بداية الحرب الشاملة التي شنتها روسيا ، أُجبر 60٪ من الأطفال في أوكرانيا على مغادرة منازلهم»، مشيرًا إلى أن «هذا يعني أن أكثر من نصف الأطفال أجبروا على الفرار من الحرب».

وأضاف أن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين قامت روسيا بترحيلهم بشكل غير قانوني.