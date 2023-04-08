استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الشاب عائد عزام محمود سليم (20 عامًا) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الحي في البطن والصدر.

مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة قلقيلية

وقالت مصادر فلسطينية في قلقيلية إن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة سالفة الذكر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة فى البطن والصدر، ونقل على أثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الشاب سليم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدًا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة «حورة» في النقب داخل أراضي الـ1948.