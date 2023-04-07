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وزير خارجية روسيا: الإجراءات الأحادية تؤدي إلى احتدام الوضع في فلسطين

كتب:

شريف سليمان
01:09 م | الجمعة 07 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الإجراءات الأحادية تؤدي إلى احتدام الوضع في فلسطين، داعيًا إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إذ أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تحولت إلى المواجهة الخطيرة، وندعو أطراف النزاع للعودة لعملية التفاوض.

وأضاف «لافروف»، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، مع نظيره التركي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا كانت من الدول التي قدمت دعمها لتركيا لإزالة آثار الزلزال ولا تزال تقدم المساعدات الإنسانية لها، وجرى تفعيل الاتصالات بين موسكو وأنقرة على مختلف المستويات في الآونة الأخيرة.

وأفاد وزير الخارجية الروسي، بأنه ناقش مع نظيره التركي إنشاء أول محطة طاقة على الأراضي التركية فضلًا عن مسألة إنشاء مركز روسي للغاز، كما شدد على أن بلاده تدعو إلى إنشاء نظام عالمي معتمد على ميثاق الأمم المتحدة ومعظم دول العالم تدعمهم في ذلك.

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بقلم شريف سليمان