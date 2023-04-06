قاضي قضاة فلسطين: حماية الأقصى واجب على كل مسلم

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشيخ محمود الهباش، اليوم الخميس، إن حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك واجب على عاتق كل مسلم، ومن لم يستطع ذلك فعليه واجب دعم ومساندة إخوانه الفلسطينيين الذين يبذلون من دمائهم الزكية دفاعًا عن قبلة المسلمين الأولى وشرف الأمة وكرامتها أمام آلة البطش الإسرائيلية.

لقاء مع أعضاء المنتدى الإسلامي الأوروبي

جاءت ذلك خلال لقاء «الهباش» مع أعضاء من المنتدى الإسلامي الأوروبي، عبر تقنية زووم، أطلعهم خلاله على تداعيات العدوان البربري الذي تشنه عصابات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمرابطين والمعتكفين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.

وطالب قيادات العمل الإسلامي في العالم، حث المسلمين على زيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، خاصة في هذه المرحلة البالغة الحساسية والمصيرية التي تستهدف إسلامية المسجد وتسعى إلى فرض حالة التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف.

كما طالب قاضي قضاة فلسطين، المؤسسات الإسلامية، خاصة التي تتواجد في دول القارة الأوروبية، بتنظيم حملات جماعية وفردية لزيارة الأقصى؛ إذ أنهم قادرون على ذلك أكثر من إخوانهم في العديد من الدول الأخرى، بحكم وجود علاقات تربط الدول الأوروبية مع دولة الاحتلال.

الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على الدفاع عن القدس

وأكد الشيخ محمود الهباش، لأعضاء المنتدى الإسلامي الأوروبي، أن الشعب الفلسطيني وقيادته وأطيافه السياسية كافة مصممون على الدفاع عن العاصمة الأبدية القدس الشريف وعن الحرم القدسي، مهما بلغت التضحيات والثمن، حتى لو أبادتهم آلة البطش الإسرائيلية.