تفاصيل 30 ثانية رعبا في حادث ميكروباص أطفيح: الجثث تحولت لـ«أشلاء»

مأساة حقيقية عاشها ركاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات في الجيزة، بعد أن تعرضوا لحادث مرعب حيث اصطدام بهم جرار زراعي أسفر عن 6 وفيات و8 مصابين استخرجوا بصعوبة من داخل الميكروباص بعد تحوله إلى قطعة خردة دمرت بالكامل وحول الضحايا لـ«أشلاء»، وجرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح للعلاج وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

30 ثانية مليئة بالرعب

30 ثانية كانت مليئة بالرعب أثناء خروج الضحايا بصعوبة من شدة اصطدام الجرار الزراعي بالسيارة، وتم استخراج جثث الضحايا الواحدة تلو الأخرى لتقوم سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى أطفيح للعلاج وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بناء على إذن من جهات التحقيق، كما تم إنقاذ باقي المصابين، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان حول الحادث لسؤالهم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

الضحايا من أطفيح وبني سويف

الضحايا هم كل من «علي عبد الظاهر» 35 عاما، «أبوالسعود قرني» 31 عاما، وشقيقه الأكبر «محمود» 36 عاما، و«محمد رجب عواد» 23 عاما، و«أحمد عبد القادر عيسى» 35 عاما، و«شعبان حمدي سعيد» 21 عاما، و«محمد ناصر أنور» 19 عاما، و«عمر علي» 20 عاما، و«محمد سعيد فتحي» 40 عاما، و«مصطفى طه محمد» 45 عاما، جميعهم يقيمون قرية البرمبل مركز أطفيح، وشملت قائمة الضحايا 3 أشخاص من مركز الواسطى محافظة بني سويف وهم «عبد الناصر عبد الله سالم» 35 عاما، وشقيقه «محمد» 31 عاما، و«محمد عبد العظيم صالح» 21 عاما.

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها رجال الشرطة بالجيزة، أن سبب الحادث نوم السائق خلال قيادة الميكروباص وأن موقع الحادث الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بجوار مسجد موسى في مركز أطفيح.