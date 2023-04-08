محاسب يقتل شقيقه في مشاجرة بينهما بالهرم

ألقت مباحث الهرم القبض على محاسب ضرب شقيقه وأحدث كدمات وسحجات متفرقة بالجسم في مشاجرة بينهما بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة تطورت إلى جريمة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بقتل عاطل، 25 عاما، على يد شقيقه بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام المتهم بضربه بيده وأحدث به كدمات أدت إلى وفاته أثناء إسعافه، وفر المتهم هربا، وبعد ساعتين ألقي القبض عليه بمنزل أحد أصدقائه بمنطقة الوراق، وبمواجهته أمام المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما.