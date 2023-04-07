مسلسل جميلة الحلقة 16.. أزمة بين سامح الصريطي وسوسن بدر بسبب جريمة قتل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، رفض طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، طلب شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بشأن التخلص من رجب الذي يدعي معرفتها به، وإخباره جميلة بأنه والدها الحقيقي، إلا أن طارق أخبرها أن الشيطان يسيطر على تفكيرها في هذه اللحظة.

مسلسل جميلة الحلقة 16

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، أكدت شهيرة والدة جميلة لحبيبها طارق نصار، أنها تريد الزواج به، ولكن مهرها هو قتل هذا الرجل الذي يقوم بدوره الفنان صبحي خليل، وأخرجت مسدس من حقيبتها لتسهل له مهمته.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة، يصاب طارق نصار، بصدمة وذعر بسبب طلب شهيرة، ويقترح عليها منح هذا الرجل الذي يطاردها أموالًا أفضل من ارتكاب جريمة قتل، ولكنها تخبره أن زوجها قبل وفاته حاول معه ولكن هذا الرجل الذي يُدعى رجب، رفض ويسعى لإيذاءها.

أزمات في حياة جميلة

وأشارت شهيرة، إلى أن هذا الرجل ظهر بعد وفاة زوجها، لتدمير حياتها، الأمر الذي يستوجب التخلص منه فورًا، ورفضت اقتراح طارق بدعوته لمكتبه للجلوس معه، إلا أن طارق اتهمها بأنه تريد ضرب عصفورين بحجر واحد، قيامه بقتل الرجل، ثم يزج به في السجن ويتم إعدامه.