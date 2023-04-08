رمضان عبدالمعز لقناة الناس: الرسول أخبر الصحابة بأماكن قتل المشركين في غزوة بدر

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، بعض تفاصيل غزوة بدر التي توافق 17 رمضان، قائلا إن الصحابي سعد بن معاذ اقترح على الرسول بناء عريش أي غرفة عمليات أو مركز للقيادة يكون به الأسلحة.

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة الناس، أن الرسول أخبر الصحابة بالأماكن التي سُيقتل فيها المشركين بغزو بدر وقد كان.

سقوط بردة الرسول

وأوضح أن الرسول دعا الله كثيرا في غزوة بدر لدرجة أن البردة التي كان يرتديها سقطت، وعندما دخل أبوبكر الصديق على الرسول قال له: «هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.