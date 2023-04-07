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مسلسل جميلة الحلقة 16.. هل تنجح شهيرة في إقناع حبيبها بارتكاب جريمة قتل؟

كتب:

هبة أمين
05:02 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يُعرض مساء اليوم، مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، الذي يشهد تداعيات تحريض شهيرة والدة جميلة، وتجسد دورها سوسن بدر، حبيبها طارق نصار ويلعب دوره سامح الصريطي، بشأن قتل رجب، الرجل الذي ظهر فجأة في حياتها، ويؤدي دوره صبحي خليل، ومقابلته لابنتها جميلة، وإدعاؤه لها بأنه والدها الحقيقي.

مسلسل جميلة الحلقة 16 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16، يظهر رد فعل طارق نصار، على طلب شهيرة منه بقتل هذا الرجل، خصوصًا بعد تقديم سلاح ناري له للاستعانة به في عملية القتل، وتأكيدها أن هذه الجريمة هي بمثابة مهرها حال زواجهما.

أحداث مسلسل جميلة 

وكانت الحلقة 15 من مسلسل جميلة، قد شهدت ظهور رجل غريب أمام المدرسة التي تمتلكها شهيرة، وبمجرد رؤيته في كاميرات المراقبة ارتبكت بشدة، ورفضت مقابلته، وبعد خروجها من المدرسة تتبعها حتى وصل إلى منزلها.

أزمات في حياة جميلة 

وبمجرد رؤية رجب لـ جميلة، وقف أمام سيارتها، وعندما سألته عن هويته، أخبرها أنه والدها الحقيقي، إلا أنها نهرته وعنفته، واتصلت بوالدتها لتخبرها بما حدث، وتتهم زوج شقيقتها بأنه يقف وراء ذلك للتشكيك في نسبها، الأمر الذي جعل والدتها تفكر في التخلص منه.

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بقلم هبة أمين