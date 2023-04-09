«الشباب والرياضة» بالوادي الجديد تستأنف الدوري الثقافي في مركز الداخلة

تستأنف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، حيث أطلق مركزي شباب المعصرة وبدخلو بمركز الداخلة لإقامة دوري ثقافي وديني، بهدف تعزيز الثقافة الدينية والفكرية لدى الشباب، وملء أوقات فراغهم خلال شهر رمضان.

استئناف دوري ثقافي بالداخلة

قال بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد لـ«الوطن»، إن مركزي بدخلو ومعصرة، أقيمت بهما مسابقة حفظ القرآن الكريم ودوري ثقافي، كما تم تنفيذ استكمال تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم في مستويات «ربع القرآن- نصف القرآن- ثلاث أرباع القرآن- والقرآن كاملا»، بعدد 80 مشاركا من النشئ بمراكزالشباب، حيث تم تقيمهم في المسابقة الشيخ محمود محمد يوسف.

تقييم حفظة القرآن الكريم

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جرى تنفيذ دوري ثقافي «طلائع»، ضمن أنشطة شهر رمضان الكريم، إذ أن المسابقات الدينية تشجع الطلائع على الحفظ وتدبر الآيات القرآنية الكريمة، وكذلك المسابقات الثقافية تحث الطلائع والشباب على الاطلاع والبحث والمعرفة، للحصول على المعلومات.