«الشباب والرياضة» بالوادي الجديد تُنظم إفطارا جماعيا احتفالا «بيوم اليتيم»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مأدبة إفطار جماعي ضمن الاحتفال بيوم اليتيم .

قال، بهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الإدارات العامة بالمديرية، ممثلة في إدارات التنمية الرياضية، وتنمية الشباب، وتنمية النشئ، ومركز التنمية الشبابية بالخارجة، تكاتفت لتنفيذ إفطارًا جماعيا احتفالا بيوم اليتيم، بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة.

حضور 150طفل يتيم

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه حضر الإفطار المجمع المستشار العسكري بالوادي الجديد، وممثلي الأوقاف، وقيادات المديرية، وعدد 150 طفل من الأيتام بصحبة أسرهم، وتشارك الجميع وجبة الإفطار على مائدة واحدة في جو جميل تخلله بعض الفقرات الفنية وتوزيع الهدايا.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن سعادته البالغة للتكاتف الإيجابي بين مديرية الشباب والرياضة وأفراد المجتمع ومشاركة الأطفال بذات اليوم لرسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال ورحب بالمشاركة المجتمعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.