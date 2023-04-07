الشباب والرياضة تعلن عن وظائف لذوي الهمم.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن وجود وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها لذوي الهمم.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن شركة كبرى في مجال الخدمات تطلب للتعيين من ذوي الهمم القادرين على العمل.

وظائف لذوي الهمم

وفيما يلي نعرض تفاصيل وظائف ذوي الهمم التي تطلبهم شركة الخدمات، وأبرز شروط التقديم.

:1. محاسب خبرة من (2 إلى 4 سنوات).

2. مدير حسابات خبرة (من 7 إلى 10 سنوات).

3. موظف موارد بشرية HRIS (خبرة من 2 إلى 3 سنوات).

4. أخصائي مشتريات (خبرة أكثر من سنة).

5. اخصائي نظم ومعلومات (خبرة من 3 إلى 5 سنوات).

6. موظف شئون عامليين خبرة من (2 إلى 4 سنوات).

مكان العمل: مدينة نصر (القاهرة)

شروط التقديم على الوظائف

- الحصول على مؤهل عالي

- أن يمتلك الشخص خبرة في نفس الوظيفة

- جيد جدا في اللغة الإنجليزية

الحقوق والمميزات

- راتب مجزي

- عدد ساعات العمل= 8 ساعات

- يومين إجازة في الأسبوع

- تأمين طبي عائلي واجتماعي

كيفية التقديم على وظائف ذوي الهمم

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة من خلال الضغط هنا أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر.