تكريم 76 رياضيا في بني سويف تحت شعار يوم الوفاء

نظم نادي الشبان المسلمين في محافظة بني سويف، برئاسة الكابتن تونى عثمان، رئيس مجلس الادارة، احتفالية كبرى لتكريم رموز الرياضة بالمحافظة على مدار التاريخ، تحت عنوان «يوم الوفاء»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بالمحافظة.

حضر الاحتفالية النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: الدكتور عبدالله مبروك، والدكتورة حنان سليمان، والنائب نادر يوسف نسيم، والنائب محمد سيد كامل.

رموز خدمت الرياضة السويفية

قال الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين ببني سويف، خلال الاحتفالية، إن تكريم الرموز الرياضية بالمحافظة بمختلف الألعاب الرياضية، وبكل الأندية المصرية، يأتي كنوع من رد الجميل لهؤلاء الرموز، بمساهماتها في رفع اسم المحافظة وتشريفها، ووضعها على الساحة الرياضية بشكل مشرف، ويدعو إلى الفخر.

رسائل إيجابية للنشىء الصغير

أضاف «عثمان»، أن تكريم الرموز الرياضية والشعبية بمحافظة بني سويف، يساعد في إيصال رسالة إيجابية لجميع النشئ الصغير، مفادها أن الرسالة الرياضية ممتدة طيلة الحياة، بكل ظروفها وذكرياتها، التي كانت وما زالت سر من أسرار السعادة للشعب المصري، موضحا أن هذه الاحتفالية، استطاعت أن تجمع شمل العديد من الرموز الرياضية ببني سويف، وذلك بعد فترة زمنية طويلة لم يكن في الإمكان أن يتم اللقاء والتجمع بسبب ظروف الحياة، ما يؤكد أن هذة الاحتفالية جاءت للم الشمل بين زملاء الملاعب منذ عشرات السنين.