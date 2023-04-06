أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة بني سويف.. تخفيضات تصل لـ20%

أكد المهندس وصفي عبد الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، توافر الفراخ البرازيلي المجمدة في الفروع والهيبرات التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، بأسعار مخفضة بنحو 65 جنيها للكيلو الواحد، كما توجد أوزان تتراوح بين 1000 جراما و1100 جراما و1300 جرام، ومتاحة لكل المواطنين في مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف الرقابة التموينية، ضمن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة بني سويف.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة بني سويف

وتستعرض «الوطن»، أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة بني سويف بالأوزان المختلفة بتخفيضات تصل إلى 20% في هيبرات المحافظة ومعارض «أهلاً رمضان»، كالتاتي:

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000، بشارع صلاح سالم في مدينة بني سويف.

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000، بمدينة إهناسيا.

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000 بشارع صلاح سالم في مدينة بني سويف.

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000، في مدينة الواسطى.

- معرض أهلا رمضان مدينة بني سويف في ميدان المديرية القديم.

- معرض أهلا رمضان إهناسيا.

- معرض أهلا رمضان الفشن.

- معرض أهلا رمضان الواسطى .

- معرض أهلا رمضان ببا.

- معرض أهلا رمضان سمسطا.

وبحسب مديرية تموين بني سويف، فإن سعر كيلو الفراخ البرازيلي في المنافذ التابعة للتموين يصل سعر الكيلو 65 جنيها، والكيلو و300 جرام سعرها 95 جنيها.

الإفراج عن 25 ألف طن فراخ برازيلي

وكانت الحكومة المصرية في جلستها أمس الأربعاء ، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قررت الإفراج عن 25 ألف طن فراخ برازيلي مجمدة دون جمارك، لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.