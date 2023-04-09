تايوان تعلن رصد 71 طائرة صينية و9 سفن حربية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة دفاع تايوان، رصد 71 طائرة صينية، و9 سفن حربية حول الجزيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس السبت، بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية حملت اسم «السيف الحاد المتحد»، لمحاكاة تطويق جزيرة تايوان.

ووصفت السلطات الصينية، التدريبات العسكرية «السيف الحاد المتحد» بالتحذير الشديد لحكومة جزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقالت وسائل إعلام صينية، إن الجيش نشر قاذفات صاروخية بعيدة المدى ومدمرات بحرية وزوارق صواريخ ومقاتلات من سلاح الجو.