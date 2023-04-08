رئيسة تايوان: نواجه توسعا استبداديا من الصين

رأت رئيسة تايوان «تساي إينج وين»، أن بلادها تواجه توسعا استبداديا للصين، وقالت إن شعب تايوان يحب الديمقراطية ويسعى إلى السلام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت رئيسة تايوان، أن «تايبيه» تتطلع لمزيد من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة

من جانبه، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوري، مايكل ماكول، أن «واشنطن» تقف إلى جانب تايوان، ووعد بأن تسلم الولايات المتحدة الأسلحة المطلوبة إلى «تايبيه»

وفي وقت سابق، قالت السلطات في العاصمة الصينية «بكين»، إن الجيش سيجري مناورات عسكرية في مضيق تايوان اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بالجيش الصيني، «شي يي»، اليوم السبت، إن التدريبات العسكرية الصينية حول جزيرة تايوان هي تحذير للقوى الانفصالية والخارجية وإجراء ضروري لحماية سيادة بلاده، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.