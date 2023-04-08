تايوان ترصد اقتراب 13 مقاتلة صينية وبكين تعلن إجراء مناورات عسكرية

أعلنت السلطات في «تايبيه»، رصد 13 مقاتلة و3 سفن حربية صينية حول جزيرة تايوان، فيما قالت الصين، إنها ستجري مناورات عسكرية في مضيق تايوان اعتبارا من اليوم السبت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بكين»: المناورات تحذير جدي للانفصاليين في تايوان

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن المناورات الصينية تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فيما أشارت «بكين»، إلى أن المناورات إجراء ضروري للحفاظ على سيادة الصين ووحدتها الترابية.

وأضافت السلطات الصينية، أن المناورات تحذير جدي للانفصاليين في تايوان المتواطئين مع القوى الخارجية

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو نينج»، قالت في وقت سابق، إن مسألة تايوان لا تتعلق بالديمقراطية، مضيفة في مؤتمر صحفي، إن دعم القوى الانفصالية الساعية إلى ما «استقلال الجزيرة» واستخدام القضية لاحتواء «بكين» في غاية الخطورة ولن تحقق أي نتيجة

وأوضحت «ماو نينج»، أن قضية تايوان، تتعلق بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضي بلادها.

وتابعت المتحدثة الصينية قائلة، إن الاختلاف في الأنظمة عبر المضيق ليس عائقا أمام إعادة التوحيد أو ذريعة للتقسيم، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.