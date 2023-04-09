حياة كريمة تشارك الأطفال الاحتفال بـ«يوم اليتيم» في الغربية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، حفل إفطار داخل إحدى دور الأيتام، بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن الاحتفال بيوم اليتيم، وحرص المتطوعون بالمؤسسة على مشاركة الأطفال في تناول وجبة الإفطار داخل الدار، وعقب ذلك تم تنظيم عدة فقرات فنية وثقافية ومشاركة الأطفال الأجواء الرمضانية، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرية بمشاركة الأطفال الأيتام.

قالت دكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، إن المؤسسة حرصت على مشاركة الأطفال الأيتام داخل دار النور والتقى بقرية ميت الليث هاشم، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، ثم تنظيم أمسية فنية وثقافية ورياضية ودينية واجتماعية، عقب تناول وجبة الإفطار.

مشاركة الأطفال الأجواء الرمضانية

وأوضحت أن احتفال مؤسسة حياة كريمة بيوم اليتيم، يأتي بمشاركة المؤسسة الأطفال الأيتام داخل دور الإقامة الخاصة بهم: «جئنا النهاردة علشان نقول لأطفالنا كل سنة وأنتم طيبين وحابين نشارككم الإفطار والأجواء الرمضانية ورسم الابتسامة على وجوهكم».

وأضافت: «التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي حريص على مشاركة الأطفال الأيتام عيدهم ومن ضمن أجندته الذهاب إلى دور الأيتام وتناول الإفطار مع الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم وتهنئتهم بعيدهم».

عبرت مي الكفراوي، متطوعة، عن سعادتها بمشاركة الأطفال الأيتام الإفطار داخل دار الأيتام بالمحلة: «تناولنا الإفطار مع إخواتنا الأطفال الأيتام الفطار فرحنا كلنا ومدنا بالطاقة الإيجابية والسعادة أننا قدرنا نرسم البهجة والسرور على وجوه هؤلاء الأطفال».

وأشارت فاطمة صقر، متطوعة، إلى أنها لم تتأخر في تلبية الدعوة بمشاركة الأطفال الأيتام الفطار ورغم بعد المسافة بين محل إقامتها في السنطة والقرية التي بها دار الأيتام لكنها كانت سعيدة بأنها ستكون سببا في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال من خلال مشاركة الأطفال الإفطار وتنظيم فقرات مابين غنائية ورياضية واجتماعية، إلى جانب توزيع الهدايا عليهم.

سعادة الأطفال الأيتام

من جانبهم عبر الأطفال الأيتام عن سعادتهم بمشاركة مؤسسة حياة كريمة الإفطار معهم وتنظيم يوم لهم مختلف فيه من أجل الاحتفال معهم بالأجواء الرمضانية، وأيضا مشاركتهم في توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المستحقة المتواجدة بالمنطقة المحيطة بالدار.