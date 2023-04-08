الكشف على أكثر من 1600 حالة بقافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بساتين بركات، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية

الكشف على أكثر من 1600 مريض بقافلة في بلبيس

اشتملت القافلة الطبية على عدد 15 عيادة طبية في 13 تخصص طبي هم «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان».

حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1607 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 18 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية

كما قامت مديرية الصحة بعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.