«حياة كريمة» توزع 20 ألف طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية

تمكنت مبادرة قطار الخير التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» من توزيع 20 ألف طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية بالإضافة لإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية.

مبادرات مؤسسة حياة كريمة

وشملت المبادرات التي قدمتها مؤسسة حياة كريمة مبادرة وصل الخير «1,2,3,4» لتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان ومبادرة التعليم حياة لتغطية شبكة الانترنت لـ100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة راجعين نتعلم والمستهدفة بالمشروع القومي لاجمالي 40 ألف طالب وتم توفير المستلزمات الدراسية بالفعل لـ20 ألف طالب.

وأيضًا مبادرة رد الجميل والتي بلغ اجمالي المستفيدين من الثلاث مراحل 3.5 مليون مواطن ومبادرة ابدا حياة للتمكين الاقتصادي ومبادرة انت الحياة والتي شملت أنشطة توعوية باجمالي 73 ألف سيدة ومبادرة التصالح حياة لدفع مبلغ جدية التصالح لأكثر من 4000 أسرة ومبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز 1000 عروسة ومبادرة فرصة كريمة للافراج عن أكثر من 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء.