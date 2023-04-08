إفطار جماعي وهدايا.. حياة كريمة تشارك الأطفال الاحتفال بـ«يوم اليتيم»

نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، احتفالية الأطفال الأيتام، تخللها حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، وتوزيع هدايا وألعاب وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة، في جمعية تحسين الصحة.

احتفالية أطفال الأيتام شارك فيها 300 طفل

وقال الدكتور هشام الحداد، منسق مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، إن احتفالية أطفال الأيتام شارك فيها 300 طفل وطفلة، بالإضافة إلى أسرهم، وقام متطوعي المؤسسة بالمحافظة بتنظيم العديد من الفقرات الثقافية والفنية، للأطفال، ما أدخلت في نفوسهم السعادة والفرحة.

عمل بعض العروض الترفيهية والفنية

وأضاف «الحداد» في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى عمل بعض العروض الترفيهية والفنية، كما تم توزيع هدايا قيمة على جميع الأطفال مؤكدة حرصنا على تناول الإفطار مع الأطفال على مائدة واحدة، حيث تم تجهيز الوجبات الساخنة، وعلب الحلوى.

توزيع الألعاب لكل طفل

وأعرب الأطفال عن مدى سعادتهم البالغة وفرحتهم أثناء اللقاء، خاصة بعد توزيع الألعاب لكل طفل، ومزاحهم ولعبهم مع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، الذين قاموا برسم الألوان والأشكال على وجوههم، وظلوا يتبادلون الحديث معهم.