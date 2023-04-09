مصرع شاب غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد أن تسلل إليه أمس مستغلا تحسن الطقس، التي طرأت على الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

تفاصيل غرق شاب في شاطئ النخيل

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقي غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح أمس السبت.

بدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية الذي يبدأ من اليوم قد يحيل حركة إيجاده سريعا.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين في الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب ويبدأ البحث عنه من اليوم.

تحذيرات من التسلل إلى الشواطئ

وحذر «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من مخاطر شاطئ النخيل التي جعلته من الشواطئ المغلقة لذا يجب على جميع المصطافين الالتزام بعدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم، وعدم التسلل لهذا الشاطئ مرة أخرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.