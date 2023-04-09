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«الضرائب العقارية» تُطالب المكلفين بأداء الضريبة بسدادها

إتاحة الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار

كتب:

محمد مجدي
09:36 ص | الأحد 09 أبريل 2023
عقارات مصر

عقارات مصر

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية إعلانًا مهما لكل المصريين من أصحاب الأملاك العقارية، وهو الإعلان الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر صباح اليوم الأحد.

حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية

وذكرت الضرائب العقارية، في إعلانها: «تُعلن مصلحة الضرائب العقارية أنّه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بنطاق جميع محافظات الجمهورية، والتي استجدت خلال الفترة من 1-1-2022، وحتى 31-12-2022، والمربوطة بالضريبة اعتبارًا من أول يناير 2023».

الطعن على القيمة الإيجارية المُحددة للضرائب العقارية

وأضافت: «وللمكلفين بأداء الضريبة المبادرة لسدادها طبقًا لأحكام القانون، وعلى من يرغب في الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم بطعنه أمام المأمورية أو منطقة الضرائب العقارية التابع لها خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير، ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على أداء تأمين مقداره خمسون جنيهًا طبقًا للقانون».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.