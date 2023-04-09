«الضرائب العقارية» تُطالب المكلفين بأداء الضريبة بسدادها

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية إعلانًا مهما لكل المصريين من أصحاب الأملاك العقارية، وهو الإعلان الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر صباح اليوم الأحد.

حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية

وذكرت الضرائب العقارية، في إعلانها: «تُعلن مصلحة الضرائب العقارية أنّه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بنطاق جميع محافظات الجمهورية، والتي استجدت خلال الفترة من 1-1-2022، وحتى 31-12-2022، والمربوطة بالضريبة اعتبارًا من أول يناير 2023».

الطعن على القيمة الإيجارية المُحددة للضرائب العقارية

وأضافت: «وللمكلفين بأداء الضريبة المبادرة لسدادها طبقًا لأحكام القانون، وعلى من يرغب في الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم بطعنه أمام المأمورية أو منطقة الضرائب العقارية التابع لها خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير، ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على أداء تأمين مقداره خمسون جنيهًا طبقًا للقانون».