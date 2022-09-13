«الضرائب العقارية»: آخر موعد لسداد القسط الثاني دون غرامات نهاية ديسمبر

يحل موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية للعام الحالي 2022 قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعد تحصيل القسط الأول من الضريبة في نهاية شهر يونيو الماضي، إذ تسمح مصلحة الضرائب العقارية بسداد قيمة الضريبة العقارية على قسطين متساويين على مدار العام تسهيلًا على المواطنين أو المكلفين بسداد الضريبة.

موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية للعام الحالي

وقال ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية، إن قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 196 لسنة 2008 سمح للمواطن أو المكلف بسداد قيمة الضريبة العقارية بدفعها على قسطين متساويين.

وأضاف «السرجاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للقانون يسمح بدفع قيمة القسط الأول قبل انتهاء شهر يونيو من كل عام، على أن يجري سداد القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وهما يمثلان قيمة الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022.

إمكانية سداد قيمة الضريبة العقارية دفعة واحدة

وأوضح «السرجاني»، أن القانون يسمح بإمكانية سداد قيمة الضريبة العقارية دفعة واحدة في شهر يونيو من كل عام أو دفعها مرة واحدة قبل حلول نهاية العام دون دفع غرامات تأخير، بينما يجري تحصيل الضريبة بغرامات التأخير في الأسبوع الأول من يناير 2023 في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المواطنين.

وتسري الضرائب العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر، بينما أعفى القانون رقم 196 لسنة 2008 بعض العقارات المبنية في حدود معينة من دفع الضريبة العقارية وكذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة بينما تسقط حقوق أصحاب الأراضي الفضاء عند شغلها أو استغلالها.