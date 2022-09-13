«الضرائب العقارية»: آخر موعد لتقديم الإقرار نهاية ديسمبر المقبل

دعت مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بأداء الضريبة، بسرعة تقديم الإقرار السنوي قبل نهاية ديسمبر المقبل، وقالت في منشور دوري، إن هناك حالات تستدعي قيام المكلفين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة العقارية.

,قالت مصلحة الضرائب العقارية، إنها حددت آخر موعد لتقديم الإقرار السنوي قبل 31 ديسمبر 2022، وأن هناك 4 حالات محددة تستدعي قيام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي قبل المهلة المحددة.

العقارات المستجدة

وأضافت «الضرائب العقارية»، أن الحالات الأربع هي: «العقارات المستجدة»، كأن يقوم أحد المواطنين ببناء عقار خلال العام الجاري، وتتوافر فيه إحدى حالات الخضوع «تام ومشغول / تام وغير مشغول / مشغول على غير إتمام»، إقرار ضريبي سنوي.

ولفتت «المصلحة» إلى أن الحالة الثانية التي يتوجب قيامها بتقديم الإقرار الضريبي، أصحاب «الأجزاء التي أضيفت»، وذلك حال قيام المكلف بأداء الضريبة ببناء طابق إضافي أو شقة على العقار السابق ربطه ضريبياً.

التعديلات الجوهرية

وأشارت إلى أن الحالة الثالثة التي تستدعي تقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية العام، «التعديلات الجوهرية» في الوحدات، بما يؤثر في وعاء الضريبة مثل «زيادة مساحة / تغيير صفة الاستغلال / تغيير وصف الوحدات مثل ضم وحدتين رأسي أو أفقي»، أما الحالة الرابعة، فهي «زوال سبب الإعفاء» عن العقار أو الوحدة.

زوال سبب الإعفاء

وعن الحالة الرابعة، قالت المصلحة في منشور دوري، إن المؤسسات التعليمية والمستشفيات على سبيل المثال معفاة من الضريبة طالما لا تحقق ربح، غير أنه حال زوال هذا الشرط وأصبحت تهدف للربح يتعين تقديم الإقرار الضريبي قبل انتهاء المهلة.

المأمورية التي يتبعها العقار

وشددت مصلحة الضرائب العقارية، على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي السنوي قبل نهاية ديسمبر 2022 في المأمورية التي يتبعها العقار، أو في مصلحة الضرائب العقارية.