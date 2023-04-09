ضخ الأرز الأبيض بسعر 15 جنيها في معارض «أهلا رمضان» بدمياط

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بشأن أبرز وأهم الأحداث التي شهدتها كل المحافظات بالأمس، وذلك تحت عنوان «جولة المحافظات».

وأفاد التقرير، بأنَّه تمّ إعلان إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال «مشروعك» في محافظة البحيرة منذ انطلاق المبادرة حتى الآن بقيمة 3 مليارات و153 مليون جنيه، وذلك بهدف تمويل 33 ألف مشروع استثماري، إذ أنَّ تلك المشاريع وفرت أكثر من 92 ألف فرصة عمل للشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

المنوفية

وبالنسبة للمنوفية، أوضح التقرير، أنَّه تمّ حظر زراعة الأرز وإزالة المحاصيل المنزرعة في القرى، وذلك لمخالفتها لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، فضلا عن توقيع غرامات على المخالفين.

محافظة مطروح

وأوضح التقرير، أنَّ محافظة مطروح شهدت تعيين 13 شابًا من ذوي الهمم و133 شابا آخريين في عدد من الشركات والقطاع الخاص، بينما تمّ الانتهاء من أعمال رصف شارع حافظ وهبي بحي أول طنطا في محافظة الغربية بإجمالي تكلفة 8 ملايين جنيه.

وتابع أنَّ وزارة التموين تواصل ضخ الأرز الأبيض الفاخر بمعارض «أهلا رمضان» المنتشرة في مدن محافظة دمياط، ويتمّ بيعه بسعر 15 جنيهًا للكيلو.