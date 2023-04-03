رئيس «بحوث الأرز»: استنباط سلالات جديدة تحصد بعد 120 يوما من زراعتها

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى استنباط سلالات من أصناف الأرز تحصد بعد مرور 120 يوما من زراعتها، ويرقد في المشاتل على مساحة قيراط لكل فدان خلال 25 يوما، ثم نقله من المشتل الصغير للمساحة المنزرعة من الأرض، ليجرى حصادة بعد مرور 90 يوما.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أفضل موعد لبدار مشاتل الأرز مع بداية شهر مايو مايو المقبل، وذلك حتى لا يصاب محصول الأرز بمرض اللفحة.

أفضل 9 أصناف تقاوي للأرز

وأوضح أن أفضل أصناف تقاوي الأرز الشعير المستخدمة في زراعة محصول الأرز من حيث الإنتاجية العالية ليصل إنتاج الفدان لنحو 4 أطنان ونصف هي، صنف جيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسخا 101، وسخا 104، وسخا 106، وسخا 107، وسخا 108، وسخا سوبر 300، وهجين مصري 1، والتي يتم زراعتها في الأراضي الطينية فقط.

وأكد أن محصول الأرز المنزرع في محافظات الوجه من العام المنقضي 2022 حقق إنتاجية ممتازة للغاية نحو 6 ملايين و600 ألف طن أرز شعير، ما يحقق فائض كبير يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض.