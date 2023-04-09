أسعار الأسمنت اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

تشهد أسعار الأسمنت اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر تراجعًا ملحوظًا في الطن وتختلف الأسعار في الأسواق حسب الأنواع والشركات وقد يكون السبب في تلك الانخفاض قلة إقبال المواطنين على الشراء في ظل توقعات باستقرار الأسعار الفترة المقبلة وقد تنخفض مره ثانية مع بداية شهر مايو المقبل، بحسب ما قاله أحمد شرين رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات لـ«الوطن».

سعر الأسمنت اليوم في مصر

تسجل أسعار الأسمنت اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر 1960 جنيهًا للمسلح وأسمنت النصر 1940 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1880 جنيها، بينما يسجل أسمنت المنيا في الأسواق 1890 جنيهًا، وحلوان 2010 جنيهات، ويبلغ سعر أسمنت السويدي 2000 جنيه، وأسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا، وأسمنت السهم 1780 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

كما يسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1870 جنيهًا، وأسمنت المعلم 1860 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1860 جنيهًا، بينما يبلغ سعر أسمنت السهم 1780 جنيهًا ويبلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم 1900 جنيه، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات.

بينما يسجل أسمنت المصري 2040 جنيهًا، وأسمنت قنا 1830 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيهًا، وأسمنت النهضة 1820 جنيهًا، وأسمنت الماكس 2020 جنيهًا، وأسمنت العامرية عادة 2035 جنيهًا، وأسمنت تايتان 2020 جنيهًا، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه وأسمنت قنا 1830 جنيهًا وأسمنت الصرح 2030 جنيهًا، بينما يسجل سعر أسمنت الدلتا 1870 جنيهًا.